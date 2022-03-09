Копия отца: бывшая жена Григория Лепса показала подрастающего наследника

Анна Шаплыкова порадовала подписчиков фотографией с подросшим Вано. С возрастом в мальчике начали проявляться грузинские корни и он все больше стал походить на отца. На фото Анна нежно держит сына за руку и улыбается. Она подписала снимок: «Мой парень».

Подписчики Шаплыковой и Лепса никогда не пройдут мимо публикации с детьми и обязательно оставят комментарий. Больше всего среди них подобных фраз: «Сынок — копия папа», «Второй Лепс растет!», «Красавец мальчик, на папу очень похож».