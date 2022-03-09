Копия отца: бывшая жена Григория Лепса показала подрастающего наследника
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Фото: instagram/ annashaplykova
Анна Шаплыкова порадовала подписчиков фотографией с подросшим Вано. С возрастом в мальчике начали проявляться грузинские корни и он все больше стал походить на отца. На фото Анна нежно держит сына за руку и улыбается. Она подписала снимок: «Мой парень».
Подписчики Шаплыковой и Лепса никогда не пройдут мимо публикации с детьми и обязательно оставят комментарий. Больше всего среди них подобных фраз: «Сынок — копия папа», «Второй Лепс растет!», «Красавец мальчик, на папу очень похож».
Мальчик, как и его отец, увлекается музыкой, а помимо этого, посещает секцию карате и ходит на плавание. Григорий старается все свое свободное время уделять детям. Недавно даже взял их с собой на отдых. Напомним, что, помимо сына, Ивана Лепс воспитывает дочерей Николь и Еву.
Фото: instagram/ annashaplykova
Фанаты щедро одарили не только мальчика, но и саму Анну. Надо признать, в свои 49 лет она потрясающе выглядит. Юбилей экс-танцовщица отметит совсем скоро — в мае.
Фото: Instagram