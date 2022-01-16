Копия матери: дочь Моники Беллуччи показала стройную фигуру в откровенном платье
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Фото: Picture-alliance
Кассель опубликовала новое фото на своей личной странице в Instagram, сделанное модным фотографом Bastien Barade.
Дева позирует в облегающем атласном платье лилового оттенка с корсетом. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя лежит на замшевом диване и демонстрирует роскошную фигуру.
Модель получила множество восторженных комментариев от пользователей. Подписчики отметили, что с каждым годом девушка становиться все больше похожа на свою звездную мать.
Моника Беллуччи была настоящим секс-символом 90-х. Ее внешность пленила многих мужчин, а режиссеры вставали в очередь, чтобы предложить актрисе очередную роль.
В 1996 году Беллуччи познакомилась с Венсаном Касселем на съемках фильма «Квартира». Спустя три года страстного романа влюбленные решили пожениться. В браке у пары родились две дочери Дева и Леони. В 2013 году одна из самых красивых пар шоу-бизнеса неожиданно объявила о разводе. Спустя пять лет Кассель женился на 24-летней модели Тине Кунаки, которая подарила актеру дочь Амазони.
Фото: Instagram, Global Look Press