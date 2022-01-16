Копия матери: дочь Моники Беллуччи показала стройную фигуру в откровенном платье

Модель получила множество восторженных комментариев от пользователей. Подписчики отметили, что с каждым годом девушка становиться все больше похожа на свою звездную мать.

Моника Беллуччи была настоящим секс-символом 90-х. Ее внешность пленила многих мужчин, а режиссеры вставали в очередь, чтобы предложить актрисе очередную роль.

В 1996 году Беллуччи познакомилась с Венсаном Касселем на съемках фильма «Квартира». Спустя три года страстного романа влюбленные решили пожениться. В браке у пары родились две дочери Дева и Леони. В 2013 году одна из самых красивых пар шоу-бизнеса неожиданно объявила о разводе. Спустя пять лет Кассель женился на 24-летней модели Тине Кунаки, которая подарила актеру дочь Амазони.