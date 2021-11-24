Копия мамы: Равшана Куркова поделилась редкими фотографиями с подросшим сыном

Звезда комедии «Про любовь» поделилась тремя фотокарточками, на которых она вдвоем с маленьким Гаспаром расплываются в счастливой улыбке. Артистка подписала пост в своем Instagram-аккаунте при использовании хештегов «мамино счастье» и «все ради этой улыбки».

Куркова пребывает в состоянии невероятного счастья от своего материнства. Это сильно заметно как по фотографиям, так и по нежной подписи к ним. 41-летняя актриса рассказала, что малыш, несмотря на свой еще совсем юный возраст, поддерживал маму на съемках на протяжении шести месяцев. «Все эти полгода Гаспар поддерживал маму на съемках и сразу влюбил в себя всю нашу команду», — поделилась она с аудиторией.

Влюбиться в малыша довелось не только коллегам Курковой, но и ее подписчикам. В комментариях поклонники актрисы с большим восторгом заявляли о своем восхищении Гаспаром. «Мамины глазки», «Какой сладкий малыш», «Чудо! Счастье! Как похож на Вас!», «Ну что за сладость этот ребенок! Мамин клончик!», — пишут комментаторы.