Копия мамы: пользователи Сети обсуждают архивное фото Анастасии Заворотнюк

9 мая 2019 года в России отмечали 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Многие звезды поделились в социальных сетях архивными фотографиями со своими родными и близкими, благодаря кому мы получили возможность жить. 48-летняя Анастасия Заворотнюк не стала исключением и показала своих героев: «На первых двух фото я с дедушкой Борисом Ивановичем (он на первом фото) и бабушкой Анной Андреевной (она на втором), родителями мамы. Мой дед попал на фронт 19-летним мальчишкой и прошел всю войну, воевал в Польше, где подорвался на мине и лишился глаза, потом получил еще множество ранений, отголоски которых напоминали ему о себе всю оставшуюся жизнь. Бабушка оставалась в тылу, но тоже повидала немало... Воевал и дед со стороны папы, Андрей Иванович (он на третьей фотографии). К счастью, тоже увидел победу и прожил потом еще довольно долгую и насыщенную жизнь. Но подумать только, какими же они в те страшные военные годы были юными, как много ответственности, ужаса, неизбежности, потерь, боли выпало на их долю... Уверена, у каждой семьи свои истории и своя память, которой мы дорожим. Пусть она передается через поколения, пусть мы не перестанем чтить и бесконечно благодарить всех наших героев, отстоявших для нас мир и свободу такой невероятной ценой. Земной им поклон! А всех нас с праздником Великой Победы!».
Подписчики актрисы обратили внимание на ее сходство с мамой: «Настя очень на маму похожа)))», «Теперь понятно в кого вы такая!», «Вы так похожи на маму», «Ой как вы на маму похожа, одно лицо», «Анастасия очень похожа на маму», «Боже, как Вы на маму похожи, две капли воды!», «На первой так на маму похожи», «А на ручках вы сидите у мамы? Очень на вас похожа…».
Напомним, не так давно Анастасия Заворотнюк немало удивила поклонников, сообщив о рождении дочери. Осенью прошлого года актриса стала мамой в третий раз, родив своему супругу, известному фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу.
Больше о семье Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Natalia Shakhanova/Globallookpress
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!