Копия мамы: пользователи Сети обсуждают архивное фото Анастасии Заворотнюк

9 мая 2019 года в России отмечали 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Многие звезды поделились в социальных сетях архивными фотографиями со своими родными и близкими, благодаря кому мы получили возможность жить. 48-летняя Анастасия Заворотнюк не стала исключением и показала своих героев: «На первых двух фото я с дедушкой Борисом Ивановичем (он на первом фото) и бабушкой Анной Андреевной (она на втором), родителями мамы. Мой дед попал на фронт 19-летним мальчишкой и прошел всю войну, воевал в Польше, где подорвался на мине и лишился глаза, потом получил еще множество ранений, отголоски которых напоминали ему о себе всю оставшуюся жизнь. Бабушка оставалась в тылу, но тоже повидала немало... Воевал и дед со стороны папы, Андрей Иванович (он на третьей фотографии). К счастью, тоже увидел победу и прожил потом еще довольно долгую и насыщенную жизнь. Но подумать только, какими же они в те страшные военные годы были юными, как много ответственности, ужаса, неизбежности, потерь, боли выпало на их долю... Уверена, у каждой семьи свои истории и своя память, которой мы дорожим. Пусть она передается через поколения, пусть мы не перестанем чтить и бесконечно благодарить всех наших героев, отстоявших для нас мир и свободу такой невероятной ценой. Земной им поклон! А всех нас с праздником Великой Победы!».