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«Копия мамы»: поклонники Валерии восхищаются архивным фото ее мамы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Галина Перфилова с дочкой

Фото: Instagram Галины Перфиловой

Галина Перфилова поделилась снимком из семейного архива.

81-летняя мама певицы Валерии, Галина Перфилова, ведет не только активную светскую жизнь, но и свою персональную страницу в Instagram, на которую подписано более двенадцати тысяч человек. На днях Галина Николаевна показала, как выглядела в молодости, а подписчики уверились, что Валерия — точная копия своей мамы.

«Натуральная, естественная красота!», «Вы красавица!!!👍🌹🌷🌼🌺💐У Валерии Ваша улыбка!!!», «Красавица!!! Да вы и сейчас такая же красавица!!!», «Красавица!!!! Валерия — копия своей мамы», «Какая красивая женщина», «Эталон красоты», «Как с обложки журнала!», «Дочь улыбается как мама!», «Теперь понятно, в кого ваша доченька, даже ваша нежная улыбка передалась Валерии», «Дочь очень похожа на Вас!», «Какая красивая!!! Вот в кого ваша дочь!», «Ваша доченька очень похожа на Вас. Вы обе - красавицы», «Вы шикарны», — засыпали комплиментами Галину Перфилову.

А как вам кажется?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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