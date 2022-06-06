Копия мамы: молодая вдова Градского перестала скрывать маленьких сыновей
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Марина Коташенко вышла замуж за отца своих детей и взяла его фамилию всего за месяц до его смерти. Вдова тяжело переживала утрату и не давала комментариев по поводу раздела наследство, которое оставил после себя мэтр.
На долгое время Марина Градская исчезла из Сети и поля зрения поклонников. Но теперь вернулась и сразу же показала своих мальчиков — Сашу и Ваню.
Соцсети
Соцсети
Поклонники Марины единогласно решили, что мальчики — копия мамы: светловолосые, с тонкими чертами лица.
Марина с сыновьями, а также старшие дети Александра Градского от третьей супруги — Даниил и Мария — являются прямыми наследниками музыканта.
Но получить свою долю из богатого наследия маэстро пока не получается. С момента его смерти 28 ноября 2021 года идут постоянные судебные тяжбы.
Недавно стало известно, что в суд с решением получить свою долю в наследстве заявила третья жена Градского Ольга Фартышева. Она требует исключить из объема наследства то, что нажила с музыкантом во время 20-летнего брака, и передать ей недвижимость.
Фото: Global Look press, Starface, соцсети