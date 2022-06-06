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Копия мамы: молодая вдова Градского перестала скрывать маленьких сыновей

Александр Градский и его четвертая жена Марина Коташенко растили двоих сыновей — Александра и Ивана. Но все время родители скрывали лица мальчиков. И теперь, через полгода после смерти музыканта его молодая вдова впервые открыто показала наследников.
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Александр и Марина Градские

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press

Марина Коташенко вышла замуж за отца своих детей и взяла его фамилию всего за месяц до его смерти. Вдова тяжело переживала утрату и не давала комментариев по поводу раздела наследство, которое оставил после себя мэтр.

На долгое время Марина Градская исчезла из Сети и поля зрения поклонников. Но теперь вернулась и сразу же показала своих мальчиков — Сашу и Ваню.

Марина Градская с сыном

Соцсети

Марина Градская с сыном

Соцсети

Поклонники Марины единогласно решили, что мальчики — копия мамы: светловолосые, с тонкими чертами лица.

Марина с сыновьями, а также старшие дети Александра Градского от третьей супруги — Даниил и Мария — являются прямыми наследниками музыканта.

Но получить свою долю из богатого наследия маэстро пока не получается. С момента его смерти 28 ноября 2021 года идут постоянные судебные тяжбы.

Недавно стало известно, что в суд с решением получить свою долю в наследстве заявила третья жена Градского Ольга Фартышева. Она требует исключить из объема наследства то, что нажила с музыкантом во время 20-летнего брака, и передать ей недвижимость.

Фото: Global Look press, Starface, соцсети

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