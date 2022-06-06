Копия мамы: молодая вдова Градского перестала скрывать маленьких сыновей

Марина Коташенко вышла замуж за отца своих детей и взяла его фамилию всего за месяц до его смерти. Вдова тяжело переживала утрату и не давала комментариев по поводу раздела наследство, которое оставил после себя мэтр.

На долгое время Марина Градская исчезла из Сети и поля зрения поклонников. Но теперь вернулась и сразу же показала своих мальчиков — Сашу и Ваню.