Максим Галкин показал портрет самых важных женщин в его судьбе.

Маленькую Лизу Галкину часто называют не только умницей и красавицей, но и копией мамы. Сегодня ее отец показал фото, на котором девочка запечатлена с Аллой Пугачевой. «Маленькая копия мамы», — восхищены подписчики.

«Две красавицы!», «Алле Борисовне тут будто 40», «Какая чудесная фотография! Как похожи, с ума сойти! Какие талантливые и красивые, большое уважение Алле Борисовне», «Одно лицо мама и дочка», «С наступающим новым годом!! У вас необыкновенно красивые детки!!! Здоровья вам, счастья и любви!!», — отмечают поклонники.

Фото сделано, по всей видимости, в детской: именно этот интерьер часто фигурирует на фото и видеороликах, которые выкладывает Максим. За компьютером малыши выполняют задания, а из окон комнаты открываются прекрасные виды на рассвет/закат и на владения звездной пары.

Ранее Максим показывал фото сына, сделанное на профессиональный фотоаппарат. Многие поклонники отметили, что мальчик похож на папу. Согласны?