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Копия мамы: как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой

Наследница известной российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности в марте 2019 года, 14-летняя Вера Алдонина завела страницу в социальной сети Instagram. Дочь артистки и футболиста Евгения Алдонина опубликовала первое фото, на котором очень похожа на мать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Началова с дочерью Верой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вера унаследовала от матери не только яркую внешность, но и навыки певицы. Девочка занимается в музыкальной школе и нередко выступает на сцене заведения.

Из маленькой девочки-подростка наследница Началовой превращается в красивую девушку. Вера поприветствовала подписчиков, опубликовав селфи в Instagram, на котором заметно поразительное сходство с матерью.

Вера Алдонина

После смерти Юлии Началовой Вера проживает с бабушкой и дедушкой, но часто навещает семью своего отца и сводных брата Артема и сестру Анжелику.

Напомним, что Вера Алдонина появилась на свет в 2006 году во втором браке певицы с футболистом Евгением Алдониным. Через 5 лет после рождения девочки супруги решили расстаться.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press