Копия мамы: как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой

Вера унаследовала от матери не только яркую внешность, но и навыки певицы. Девочка занимается в музыкальной школе и нередко выступает на сцене заведения.

Из маленькой девочки-подростка наследница Началовой превращается в красивую девушку. Вера поприветствовала подписчиков, опубликовав селфи в Instagram, на котором заметно поразительное сходство с матерью.