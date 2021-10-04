Копия мамы: как выглядит повзрослевшая дочь Юлии Началовой
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вера унаследовала от матери не только яркую внешность, но и навыки певицы. Девочка занимается в музыкальной школе и нередко выступает на сцене заведения.
Из маленькой девочки-подростка наследница Началовой превращается в красивую девушку. Вера поприветствовала подписчиков, опубликовав селфи в Instagram, на котором заметно поразительное сходство с матерью.
После смерти Юлии Началовой Вера проживает с бабушкой и дедушкой, но часто навещает семью своего отца и сводных брата Артема и сестру Анжелику.
Напомним, что Вера Алдонина появилась на свет в 2006 году во втором браке певицы с футболистом Евгением Алдониным. Через 5 лет после рождения девочки супруги решили расстаться.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press