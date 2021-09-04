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Копия Хлои: Тори Спеллинг в гламурном макияже перепутали с сестрой Ким Кардашьян

48-летняя звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг перенесла не одну пластическую операцию на своем лице. Сейчас голливудская актриса стала выглядеть подозрительно похожей на младшую сестру Ким Кардашьян Хлои. Тори опубликовала новое фото, глядя на которое, непросто определить, кто из американских див на нем изображен.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Хлои Кардашьян

Фото: @khloekardashian/Instagram

Поразительное сходство заметили подписчики звезды в Instagram, которые засыпали Спеллинг комментариями под последним постом.

Instagram Тори Спеллинг

Instagram Тори Спеллинг

Фото: @torispelling/Instagram

Поклонники актрисы пишут, что видят перед собой не популярную актрису, а Хлои Кардашьян. Звезду обвиняют в том, что она полностью скопировала макияж, стиль и прическу сестры Ким.

Несмотря на то, что сейчас у Хлои натуральный цвет волос, она единственная из всей семьи Кардашьян-Дженнер долгое время была блондинкой, носила длинные волосы и обтягивающие вещи.

По внешнему виду Тори и правда можно сказать, что она очень похожа на Хлои, ведь еще совсем недавно Спеллинг выглядела совершенно по-другому. После ряда перенесенных пластических операций лицо актрисы стало трудноузнаваемым.

Фото и видео: Instagram