Копия Хлои: Тори Спеллинг в гламурном макияже перепутали с сестрой Ким Кардашьян

Поклонники актрисы пишут, что видят перед собой не популярную актрису, а Хлои Кардашьян. Звезду обвиняют в том, что она полностью скопировала макияж, стиль и прическу сестры Ким.

Несмотря на то, что сейчас у Хлои натуральный цвет волос, она единственная из всей семьи Кардашьян-Дженнер долгое время была блондинкой, носила длинные волосы и обтягивающие вещи.

По внешнему виду Тори и правда можно сказать, что она очень похожа на Хлои, ведь еще совсем недавно Спеллинг выглядела совершенно по-другому. После ряда перенесенных пластических операций лицо актрисы стало трудноузнаваемым.