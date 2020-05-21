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Копия Дженнифер Лопес: Лера Кудрявцева показала свое редкое фото в образе брюнетки

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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram

49-летняя популярная телеведущая, давно ставшая одной из самых знаменитых блондинок российского шоу-бизнеса, удивила поклонников.

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram архивное фото, на котором она позирует в образе жгучей брюнетки. Некоторые подписчики телеведущей ее не узнали, многие сравнили Леру с Ольгой Бузовой, третьи решили, что ей идут темные волосы.

Гоша Куценко и Дженнифер Лопес

Фото: Instagram

«Лера здесь с Бузовой похожа )))», «Красивая и тогда и сейчас», «Жгуучая!», «Лера,Вы такая интересная, просто загляденье», «Лера в черном?!! Не помню! "партийная зона" с блондинкой-Лерой была.. ))», «Какая вы красивая», «Офигеть, не узнала», «Теперь понятно, под кого Бузова косит», «Темненькой хорошо», — пишут они в комментариях.

Дженнифер Лопес

Фото: Instagram

А мы тем временем отметили, что Лера Кудрявцева с темными кудряшками очень похожа на Дженнифер Лопес в образе жгучей брюнетки с пышными локонами.

Фото и видео: Instagram

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