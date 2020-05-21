Копия Дженнифер Лопес: Лера Кудрявцева показала свое редкое фото в образе брюнетки

«Лера здесь с Бузовой похожа )))», «Красивая и тогда и сейчас», «Жгуучая!», «Лера,Вы такая интересная, просто загляденье», «Лера в черном?!! Не помню! "партийная зона" с блондинкой-Лерой была.. ))», «Какая вы красивая», «Офигеть, не узнала», «Теперь понятно, под кого Бузова косит», «Темненькой хорошо», — пишут они в комментариях.