Копия дедушки: внучка Валерии удивительно похожа на Иосифа Пригожина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ prigozhin_iosif
Валерия любит выкладывать фотографии с семьей и маленькой внучкой. Малышку часто привозят в гости к бабушке с дедушкой, а они, в свою очередь, очень рады с ней нянчиться. Все свое свободное время они стараются посвящать ребенку. Счастливые Иосиф и Валерия опубликовали трогательное фото, на котором они запечатлены с маленькой Селин. Поклонники отметили, что девочка просто копия Иосифа.
Этот факт удивителен тем, что просто не может быть правдой. Ведь Иосиф Пригожин не родной дедушка Селин. Ее папа, сын Валерии, родился от другого мужчины. У певицы и продюсера нет общих детей.
В комментариях люди не перестают удивляться: «Иосиф будто сам родил, такие румяные оба», «Селинка очень на Вас похожа», «Вылитая дед Йося», «Она даже и похожа на вас!! Вот что значит любовь», «А ямочка как у дедули на подбородке».
По Иосифу Пригожину видно, что он безумно рад быть дедушкой. Он постоянно выкладывает фотографии с внучкой в Instagram, на которых прямо-таки светится от счастья.
Фото и видео: Instagram