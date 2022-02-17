Копия дедушки: внучка Валерии удивительно похожа на Иосифа Пригожина

В комментариях люди не перестают удивляться: «Иосиф будто сам родил, такие румяные оба», «Селинка очень на Вас похожа», «Вылитая дед Йося», «Она даже и похожа на вас!! Вот что значит любовь», «А ямочка как у дедули на подбородке».

По Иосифу Пригожину видно, что он безумно рад быть дедушкой. Он постоянно выкладывает фотографии с внучкой в Instagram, на которых прямо-таки светится от счастья.