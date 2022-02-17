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Копия дедушки: внучка Валерии удивительно похожа на Иосифа Пригожина

В январе 2021 года Валерия и Иосиф Пригожин стали бабушкой и дедушкой. Внучку им подарили сын певицы Арсений и его возлюбленная Лиана. Малышку назвали Селин. Вся семья с каждым днем все больше и больше удивляется тому, как сильно девочка похожа на деда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия с супругом и внучкой

Фото: instagram/ prigozhin_iosif

Валерия любит выкладывать фотографии с семьей и маленькой внучкой. Малышку часто привозят в гости к бабушке с дедушкой, а они, в свою очередь, очень рады с ней нянчиться. Все свое свободное время они стараются посвящать ребенку. Счастливые Иосиф и Валерия опубликовали трогательное фото, на котором они запечатлены с маленькой Селин. Поклонники отметили, что девочка просто копия Иосифа.

Этот факт удивителен тем, что просто не может быть правдой. Ведь Иосиф Пригожин не родной дедушка Селин. Ее папа, сын Валерии, родился от другого мужчины. У певицы и продюсера нет общих детей.

В комментариях люди не перестают удивляться: «Иосиф будто сам родил, такие румяные оба», «Селинка очень на Вас похожа», «Вылитая дед Йося», «Она даже и похожа на вас!! Вот что значит любовь», «А ямочка как у дедули на подбородке».

По Иосифу Пригожину видно, что он безумно рад быть дедушкой. Он постоянно выкладывает фотографии с внучкой в Instagram, на которых прямо-таки светится от счастья.

Фото и видео: Instagram

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