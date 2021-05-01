Константин Меладзе рассекретил имя новорожденной дочери брата и Альбины Джанабаевой

В апреле звезды стали родителями в третий раз. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева уже воспитывают двоих сыновей: 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. О том, что у родителей будет дочь, артисты сообщили на своих личных страницах в социальных сетях всего за месяц до ее появления на свет, – певица выложила несколько фотографий с животом и рассказала о радостном известии.

После рождения девочки и Альбина, и Валерий поделились счастливой новостью с поклонниками, но имя ребенка называть не стали. Молчание прервал дядя новорожденной Константин Меладзе. “Я шестой раз дядя. Назвали Агата”, – сообщил продюсер. Сами родители пока не давали официальных комментариев на этот счет.

Напомним, что 42-летняя экс-солистка группы “ВИА-Гра” и 55-летний певец Валерий Меладзе официально узаконили свои отношения лишь в 2014 году. До этого пара на протяжении многих лет тайно встречалась в тот момент, когда артист находился в браке с первой женой Ириной Меладзе и воспитывал троих дочерей.