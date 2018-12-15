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Константин Меладзе не дал участнице команды Сергея Шнурова покинуть шоу «Голос»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадр из программы

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Завершился второй этап «Нокаутов» седьмого сезона популярного шоу.

Чем меньше времени остается до финала седьмого сезона популярного телепроекта «Голос», тем все выше становится накал страстей. Вчера, 14 декабря, вечером в эфир вышел новый выпуск — второй этап «Нокаутов». Впервые в этом сезоне Константин Меладзе воспользовался правом спасения участника из команды другого наставника. Такую возможность получила 23-летняя Татьяна Шабанова из команды Сергея Шнурова. «Этот день запомнят все», — отметил экс-наставник блондинки.

Из своей команды Константин оставил 17-летнюю Софию Тарасову, чье исполнение песни Тины Кароль «Ты отпусти» пробрало зрителей до мурашек.

Участник из команды Басты Константин Битеев получил урок грамотности от Сергея Шнурова. «Кофе убежало. Как это «убежало»? Это что? Это как? Мы из Санкт-Петербурга, не позорьте наш город, пожалуйста» — высказался фронтмен группы «Ленинград» после выступления Битеева.

«Розовый фламинго» Татьяны Овсиенко подарил Аннагазел Гокинаевой из команды Шнурова путевку в четвертьфинал.

Ани Лорак приняла непростое решение оставить в проекте Амирхана Умаева, блестяще исполнившего бессмертный хит Игоря Талькова «Я вернусь».

Дарья Шигина из команды Басты так впечатлила зрителей и наставников своим исполнением, поэтому никто не сомневался, что именно она пройдет в следующий этап.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia

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