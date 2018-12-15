Константин Меладзе не дал участнице команды Сергея Шнурова покинуть шоу «Голос»

Чем меньше времени остается до финала седьмого сезона популярного телепроекта «Голос», тем все выше становится накал страстей. Вчера, 14 декабря, вечером в эфир вышел новый выпуск — второй этап «Нокаутов». Впервые в этом сезоне Константин Меладзе воспользовался правом спасения участника из команды другого наставника. Такую возможность получила 23-летняя Татьяна Шабанова из команды Сергея Шнурова. «Этот день запомнят все», — отметил экс-наставник блондинки.