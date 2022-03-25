Константин Хабенский опроверг слухи об отъезде из России: «Я остаюсь в профессии»

Артист и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский опроверг слухи о своем отъезде из России, сообщает «Комсомольская правда». Он прибыл на гастроли в Санкт-Петербург и ответил на вопросы прессы.

Как известно, Рената Литвинова покинула страну. В связи с этим два заявленных ранее спектакля с ней пришлось заменить другими. Комментировать массовые отъезды российских звезд за рубеж Хабенский не стал, но намекнул на то, что он не собирается следовать их примеру.

«Я могу сказать только за себя: я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — высказался актер.

На ближайшие несколько месяцев у Константина запланировано несколько выступлений в театре, мастер-классы и творческие встречи, которые он намерен посетить.