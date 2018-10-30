Константин Хабенский и его беременная супруга судятся с застройщиком

Пару лет назад Константин Хабенский наконец приобрел роскошное жилье для своей семьи, ведь ранее он вместе с супругой Ольгой Литвиновой и маленькой дочкой Сашей ютился в обычной «трешке», большую часть гонораров переводя в свой благотворительный фонд.

Однако сейчас Константин и Ольга, которая ожидает второго малыша, переехали в просторную квартиру в элитном ЖК в центре Москвы. Но полностью посвятить себя подготовке к появлению второго ребенка на свет им с женой мешает судебное разбирательство с застройщиком.