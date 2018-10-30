Константин Хабенский и его беременная супруга судятся с застройщиком

Пару лет назад Константин Хабенский наконец приобрел роскошное жилье для своей семьи, ведь ранее он вместе с супругой Ольгой Литвиновой и маленькой дочкой Сашей ютился в обычной «трешке», большую часть гонораров переводя в свой благотворительный фонд.
Однако сейчас Константин и Ольга, которая ожидает второго малыша, переехали в просторную квартиру в элитном ЖК в центре Москвы. Но полностью посвятить себя подготовке к появлению второго ребенка на свет им с женой мешает судебное разбирательство с застройщиком.
«Константин не может оформить апартаменты в собственность, поэтому подал иск, — рассказали в пресс-службе Тверского районного суда журналу StarHit. — Сумму за покупку он выплатил давно. Но с оформлением бумаг возникли проблемы, решить которые мирным путем не удалось».
По словам руководителя отдела продаж ЖК еще во время переезда семьи Хабенских, артист выбрал квартиру на 15-м этаже площадью 140 квадратных метров, ее стоимость — около 70 миллионов рублей. У комплекса есть круглосуточная охрана. На первых трех этажах расположены медпункт, детский сад, бассейн и салон красоты. Поднимаются в квартиры жильцы на «умных» и безопасных лифтах.
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, East News