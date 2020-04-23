Константин Ивлев показал, как приготовить ароматный и вкусный шашлык у себя дома на кухне

Подробный рецепт шашлыка Константин Ивлев написал на своей странице в Instagram: «Как быть дома и на природе одновременно? Смотри рецепт. Дома не кисни, на шашлыках зависни. Все просто:

-Вырезка телятины 200гр

-Репчатый лук 70гр

-Соль/Перец/Кумин по вкусу

-Растительное масло 30гр

-Газированная вода 40мл

-Петрушка 1гр

-Бомбический соус Шрирача

-Хорошее настроение

Маринуем 20 мин».