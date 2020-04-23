Константин Ивлев показал, как приготовить ароматный и вкусный шашлык у себя дома на кухне
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Фото: Instagram
Известный шеф-повар и ведущий популярного кулинарного телешоу «На ножах» Константин Ивлев дал совет всем, кто мечтает о шашлыке на природе, но вынужден проводить время в самоизоляции дома из-за эпидемии коронавируса.
Незадолго до майских праздников Константин Ивлев показал, как приготовить шашлык дома на кухне. Итак, вам понадобятся сковорода для гриля, свежайшие продукты, рецепт от шефа и... хорошее настроение.
Подробный рецепт шашлыка Константин Ивлев написал на своей странице в Instagram: «Как быть дома и на природе одновременно? Смотри рецепт. Дома не кисни, на шашлыках зависни. Все просто:
-Вырезка телятины 200гр
-Репчатый лук 70гр
-Соль/Перец/Кумин по вкусу
-Растительное масло 30гр
-Газированная вода 40мл
-Петрушка 1гр
-Бомбический соус Шрирача
-Хорошее настроение
Маринуем 20 мин».
Фото: Instagram
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