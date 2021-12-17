Богомолов рассказал, что для него значит любовь, и признался, почему любит Собчак

Режиссер также отметил, что без юмора построить крепкие отношения для него было бы невозможным: «Чем дольше сохранять юмор и игровое состояние, тем крепче отношения будут».

Богомолов признался, что он романтик в душе, а также рассказал о том, что, казалось бы, излишняя эмоциональность и его, и супруги, помогла им построить гармоничные отношения. «Посмотрели на друг друга как в зеркало», — рассказал режиссер и отметил, что они с Ксенией Анатольевной очень похожи.

Не раздумывая и минуту, режиссер ответил на вопрос Ирины Безруковой, за что он любит Ксению Собчак: «Ксения — она очень-очень женщина. Эта ее женская составляющая не отменяет ее всяческих профессиональных качеств, конечно. Ксения прекрасная женщина. А уж какой она человек, я могу говорить бесконечно».