Константин Богомолов ошарашил публику неожиданным заявлением: «Будем переезжать»

Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась вместе с сыном в «запланированный отпуск». По словам телеведущей, она и Платон улетели отдыхать в Турцию, однако позже ее заметили в аэропорту Тель-Авива.

Муж Собчак поспешил объясниться перед фанатами. В личном блоге он рассказал, что никуда не уезжал и не планирует. В своем Instagram Богомолов опубликовал видео, в котором говорит, что ремонт в историческом здании на Малой Бронной улице практически завершен. Это значит, что совсем скоро артисты вернуться на сцену и продолжат радовать зрителя.