Константин Богомолов ошарашил публику неожиданным заявлением: «Будем переезжать»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: xenia_sobchak
Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась вместе с сыном в «запланированный отпуск». По словам телеведущей, она и Платон улетели отдыхать в Турцию, однако позже ее заметили в аэропорту Тель-Авива.
Муж Собчак поспешил объясниться перед фанатами. В личном блоге он рассказал, что никуда не уезжал и не планирует. В своем Instagram Богомолов опубликовал видео, в котором говорит, что ремонт в историческом здании на Малой Бронной улице практически завершен. Это значит, что совсем скоро артисты вернуться на сцену и продолжат радовать зрителя.
«С этой площадкой практически прощаемся, так как почти готова историческая сцена, все там завершается. Скоро будем переезжать», — пояснил Константин Богомолов.
Напомним, что ремонтные работы в театре на Малой Бронной идут с 2020 года. Тогда актеры переехали в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе». Продолжительное время трупа театра показывала спектакли на его сцене, а теперь готова вернуться в родные стены.
Фото и видео: Instagram