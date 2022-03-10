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Константин Богомолов ошарашил публику неожиданным заявлением: «Будем переезжать»

Недавно супруга режиссера Ксения Собчак вместе с сыном Платоном спешно покинула Россию. Константин тут же выступил в личном блоге с обращением к подписчикам и опроверг слухи об эмиграции. Помимо этого Константин сообщил еще одну важную новость.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Константин Богомолов и Ксения Собчак

Фото: xenia_sobchak

Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась вместе с сыном в «запланированный отпуск». По словам телеведущей, она и Платон улетели отдыхать в Турцию, однако позже ее заметили в аэропорту Тель-Авива.

Муж Собчак поспешил объясниться перед фанатами. В личном блоге он рассказал, что никуда не уезжал и не планирует. В своем Instagram Богомолов опубликовал видео, в котором говорит, что ремонт в историческом здании на Малой Бронной улице практически завершен. Это значит, что совсем скоро артисты вернуться на сцену и продолжат радовать зрителя.

«С этой площадкой практически прощаемся, так как почти готова историческая сцена, все там завершается. Скоро будем переезжать», — пояснил Константин Богомолов.

Напомним, что ремонтные работы в театре на Малой Бронной идут с 2020 года. Тогда актеры переехали в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе». Продолжительное время трупа театра показывала спектакли на его сцене, а теперь готова вернуться в родные стены.

Фото и видео: Instagram

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