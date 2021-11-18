Константин Богомолов резко осудил травлю Джоан Роулинг за нетолерантные высказывания
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Фото: @konbog75
Константин Богомолов возмутился, что автора романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, не позвали на 20-летний юбилей первого фильма о мальчике-волшебнике - «Гарри Поттер и философский камень», а также не пригласили участвовать в создании спецвыпуска, который выйдет к Новому году в честь юбилея франшизы. В съемках выпуска примут участие актеры, исполнившие роли ключевых персонажей.
«Это катастрофа, прямо так и напишите. Это безобразие», – заявил он в беседе с изданием «Говорит Москва».
Поводом для травли Джоан Роулинг стали нелестные высказывания в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, на которые многие обиделись. После этого писательница столкнулась с неприятными последствиями этого. Обиделись на нее не только те, о ком она говорила, но и актеры, принявшие участие в экранизации саги – а именно, Дэниэл Рэдклифф, исполнивший главную роль, и Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону.
Стоит отметить, после выхода картины «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» — последнего фильма о приключениях трех друзей — на экранах кинотеатров появился приквел — «Фантастические твари и где они обитают», и его продолжение - «Преступления Грин-де-Вальда», с Джудом Лоу в роли молодого Дамблдора.
Фото: Instagram, Global Look press