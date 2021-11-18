Константин Богомолов резко осудил травлю Джоан Роулинг за нетолерантные высказывания

Константин Богомолов возмутился, что автора романов о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, не позвали на 20-летний юбилей первого фильма о мальчике-волшебнике - «Гарри Поттер и философский камень», а также не пригласили участвовать в создании спецвыпуска, который выйдет к Новому году в честь юбилея франшизы. В съемках выпуска примут участие актеры, исполнившие роли ключевых персонажей.

«Это катастрофа, прямо так и напишите. Это безобразие», – заявил он в беседе с изданием «Говорит Москва».