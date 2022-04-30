Константин Богомолов прокомментировал слухи о разводе с Ксенией Собчак
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
Однако появление теледивы на открытии театра Богомолова расставило все по местам. А позже и сам Константин Богомолов поставил окончательную точку в слухах о своем разводе с Собчак.
Недавно Театр на Малой Бронной распахнул свои двери для зрителей после долгой реставрации. Его художественный руководитель Константин Богомолов пригласил зрителей оценить обновленные интерьеры исторического здания. Ксения Собчак не могла не поздравить мужа с новосельем. Она также принимала непосредственное участие в ремонте театра. Супруги мило обнимались на премьере и вместе позировали фотографам. Более того, режиссер окончательно развеял слухи о его предстоящем разводе с Собчак, посвятив жене нежный пост в личном блоге.
«Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенными. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда-то фото — референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось — в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так двигались дальше. Она помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый, а блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая и строгая», — поделился 46-летний Константин Юрьевич в личном блоге.
Ксения также разместила в своем личном блоге видеоролик с мужем и подписала: «Поздравляю с открытием», добавив сердечко.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press