Константин Богомолов прокомментировал слухи о разводе с Ксенией Собчак

«Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенными. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда-то фото — референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось — в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так двигались дальше. Она помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый, а блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая и строгая», — поделился 46-летний Константин Юрьевич в личном блоге.

Ксения также разместила в своем личном блоге видеоролик с мужем и подписала: «Поздравляю с открытием», добавив сердечко.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press