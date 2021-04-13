Константин Богомолов появился на прощании с Верником. Жены с ним не было

Режиссер Константин Богомолов появился на церемонии прощания с Эмилем Верником, театральным режиссером и радиоведущим, который скончался из-за остановки сердца. Церемония прошла сегодня, 13 апреля, в МХТ им. Чехова.

Интересно, что Константин Богомолов появился в одиночестве, без супруги Ксении Собчак.

Это уже не первый знак за последнее время, на основании которого поклонники строят догадки, что в отношениях Ксении и Константина что-то не ладится.

Ранее Богомолов отказался вести премию «Жара Music Awards» вместе с женой, причину он не объяснил.

Кроме того, он сидел не рядом с женой, а с неизвестной женщиной на премьере своего спектакля «Кармен». Делать совместное фото супруги также не стали, а в некоторых СМИ появились намеки, что пара уже месяц не живет вместе.

К Богомолову Собчак ушла после расставания с Максимом Виторганом – причем еще до того, как они объявили о своих отношениях, между актером и режиссером произошла драка в одном из ресторанов. Сам Виторган это отрицает.