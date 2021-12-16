Конкурс «Мисс Мира-2021» под угрозой: кто из участниц не сможет выйти на сцену из-за ковида

За несколько дней до мероприятия были изолированы 7 участниц, поскольку их подозревали в заболевании коронавирусом. Как сообщала гендиректор «Мисс Мира» Джулия Морли, девушкам должны были провести повторные тесты, а в случае подтверждения болезни им запрещалось появляться на конкурсе. Однако положительный результат теста на ковид вовсе не означал дисквалификацию девушек. Им было предложено выступить с помощью видеопрезентаций, предупредили в издании Primera Hora.

«Зная серьезность этой глобальной ситуации, с которой мы все столкнулись, мы не хотим оставлять без внимания талант ни одной участницы. И в случае, если кто-то из девушек не сможет присоединиться к нам в финале, у нее будет возможность сразится за титул "Мисс Мира-2021" в онлайн-режиме. Жюри рассмотрит записанный ею видеоконтент, чтобы принять окончательное решение», — прокомментировала Джулия Морли.

На данный момент имена зараженных конкурсанток не раскрывают. Между тем, стало известно, о положительном тесте у Карлы Юлс, представляющей Индонезию. Об этом сообщила директор национального конкурса «Мисс Индонезия».