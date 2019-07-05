Достойная смена: Кэтрин Зета-Джонс посетила модное шоу с 16-летней дочерью-красавицей

Напомним, у Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, кроме 16-летней Кэрис, есть сын Дилан, которому в августе исполнится 19 лет. Кэтрин младше мужа на 25 лет. Но они всегда говорят, что созданы друг для друга, смеясь, отмечая, что они даже родились в один день – 25 сентября.