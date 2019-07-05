logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Достойная смена: Кэтрин Зета-Джонс посетила модное шоу с 16-летней дочерью-красавицей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Майкл Дуглас и Кеэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис

Фото: Instagram
Актриса с наследницей побывали на представлении в Риме.

Актриса Кетрин Зета-Джонс – одна из самых ярких актрис Голливуда. В сентябре ей исполнится 50 лет, но она несмотря на возраст сохранила шарм и привлекательность. При этом оскароносная актриса не пользуется услугами пластических хирургов.

Кэтрин Зета-Джонс

Сейчас Зета-Джонс находится в Риме, куда прилетела с 16-летней дочерь. Кэрис. Они посетили театрализованное шоу итальянского модного Дома Fendi. Представление проходило на фоне Колизея. Актриса с дочерью позировали на фоне грандиозного сооружения.

Кэтрин с Кэрис

Фото: Instagram

В комментариях подписчики Кэтрин отметили, что и она, и дочь выглядят фантастически.

«Это противозаконно то, что вы обе выглядите фантастически»,

«Вы восхитительны»,

«Она такая красивая и так похожа на отца, но с твоей сущностью», - отметили в комментариях.

Напомним, у Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, кроме 16-летней Кэрис, есть сын Дилан, которому в августе исполнится 19 лет. Кэтрин младше мужа на 25 лет. Но они всегда говорят, что созданы друг для друга, смеясь, отмечая, что они даже родились в один день – 25 сентября.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...