Достойная смена: Кэтрин Зета-Джонс посетила модное шоу с 16-летней дочерью-красавицей

Актриса Кетрин Зета-Джонс – одна из самых ярких актрис Голливуда. В сентябре ей исполнится 50 лет, но она несмотря на возраст сохранила шарм и привлекательность. При этом оскароносная актриса не пользуется услугами пластических хирургов.
Сейчас Зета-Джонс находится в Риме, куда прилетела с 16-летней дочерь. Кэрис. Они посетили театрализованное шоу итальянского модного Дома Fendi. Представление проходило на фоне Колизея. Актриса с дочерью позировали на фоне грандиозного сооружения.
Фото: Instagram
В комментариях подписчики Кэтрин отметили, что и она, и дочь выглядят фантастически.
«Это противозаконно то, что вы обе выглядите фантастически»,
«Вы восхитительны»,
«Она такая красивая и так похожа на отца, но с твоей сущностью», - отметили в комментариях.
Напомним, у Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, кроме 16-летней Кэрис, есть сын Дилан, которому в августе исполнится 19 лет. Кэтрин младше мужа на 25 лет. Но они всегда говорят, что созданы друг для друга, смеясь, отмечая, что они даже родились в один день – 25 сентября.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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