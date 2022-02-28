Конфликт разгорается: мать тяжелобольной Алисы Аршавиной отписалась от нее в соцсетях

Уже давно в сети активно стали расходиться слухи о ссорах Алисы Казьминой с родной матерью. По словам экс-супруги Аршавина, мать хотела отдать ее в психбольницу, поэтому женщине пришлось с дочерями съехать. «Она ждала абсолютно точно моего окончания. Я была в состоянии, когда уже все. Если бы я не уехала, то в этот день или на следующий мне бы вызвали бригаду. Я вешу 49 килограммов. Она делала это, изучала, как довести до психоза, чтобы положить человека в психиатрическую больницу», - поделилась откровенными мыслями Алиса, как сообщает Starhit https://www.starhit.ru/novosti/opolchilas-na-menya-mat-kazminoy-otvetila-na-slova-docheri-o-jelanii-upech-ee-v-psihbolnitsu-267576/. Даже сын Казьминой перешел на сторону бабушки и поддержал ее: он подключился ко всем банковским карточкам матери и стал контролировать их. Эти действия и породили ненависть между Алисой Казьминой и Натальей Сарычевой.

Мать Алисы, в свою очередь, подтвердила конфликт, однако сказала: ««Да, конфликт. Но он односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына». Сейчас Алексей живет с бабушкой, а две дочери – Алиса и Есения – живут с мамой.