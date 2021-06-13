Конфликт продолжается: отец Маган Маркл узнал о рождении внучки по радио
Томас Маркл дал эксклюзивное интервью австралийскому телеканалу «60 минут», в котором искренне поделился своими переживаниями. С дочерью он не поддерживает связь уже много лет, а о том, чтобы увидеть внука или внучку, речи вообще не идет. После переезда Меган и принца Гарри из Великобритании в США, расстояние между домами отца и дочери составляет всего 113 километров. Но ментально — пропасть между ними измерить невозможно.
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Фото: picture alliance
Напомним, что конфликт между ними, случился перед самой свадьбой Меган и принца Гарри в 2018 году. Тогда мистер Маркл, который готовился вести свою дочь к алтарю, "случайно" передал журналистам эксклюзивные фото с секретной примерки его смокинга, приготовленного для торжества. А после перенесенного инфаркта, речи о переезде в Англию, больше и вовсе не было — свадьбу он пропустил. Сегодня, Томас признается, что сожалеет о той злосчастной фотосессии и уже не раз пытался помириться с Меган: "Я хотел бы сказать еще раз. Прошу прощения за то, что я сделал. Но я пытался помириться с ней. Я сейчас всего в 70 милях отсюда. Я никогда не переставал любить ее. ", — пишет издание ФОКУС .
В своем новом интервью, Томас Маркл заявил, что будет разочарован, если так и не подержит внучку на руках.
Также, он высказал свое мнение о решении молодых супругов покинуть Великобританию: «Люди Англии любили ее и Гарри, и они были звездами. И все в Англии любили их», — передает слова Маркл издание Geo News . 76-летний мужчина выразил беспокойство о том, что сегодня, по его мнению, Меган и Гарри идут в неправильном направлении.
Фото и видео: Global Look Press, Рамблер, picture alliance
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