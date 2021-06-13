Конфликт продолжается: отец Маган Маркл узнал о рождении внучки по радио

Напомним, что конфликт между ними, случился перед самой свадьбой Меган и принца Гарри в 2018 году. Тогда мистер Маркл, который готовился вести свою дочь к алтарю, "случайно" передал журналистам эксклюзивные фото с секретной примерки его смокинга, приготовленного для торжества. А после перенесенного инфаркта, речи о переезде в Англию, больше и вовсе не было — свадьбу он пропустил. Сегодня, Томас признается, что сожалеет о той злосчастной фотосессии и уже не раз пытался помириться с Меган: "Я хотел бы сказать еще раз. Прошу прощения за то, что я сделал. Но я пытался помириться с ней. Я сейчас всего в 70 милях отсюда. Я никогда не переставал любить ее. ", — пишет издание ФОКУС .