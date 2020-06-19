«Конфетка в обертке»: Барановская в вечернем платье прогулялась под песню Лепса и собрала комплименты зрителей

«Красивое платье — залог отличного настроения. Вчера на юбилейной церемонии "Призвание", соблюдая все меры безопасности, вручили премии лучшим врачам России. В эфире 21 июня в 16:40 на Первом канале», — анонсировала телезвезда.

«Обожаю Лепса! Шикарное платье», «Платье — огонь! Юленька вы обоятельны и привлекательны как всегда», «Красивая Юля — залог идеально представленного платья», «Красота! Чем то похожи с Аней Лорак внешне», «Платье — шедевр», «Юлияяяяаааа!!!! В Вас невозможно не влюбиться», «Как конфетка в обертке», «Юля-шоколадка», «Очень элегантно! Вам идут такие образы», — обсуждают подписчики.