Кожевникова, Лазарева, Деревянко и другие звезды на премьере фильма «Конек-Горбунок»

16 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сказочного приключенческого фильма «Конек-Горбунок». Картина снята по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова и рассказывает о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка. Создатели ленты отмечают, что фильм стал по-настоящему детским кино, снятым в лучших традициях отечественных сказок.

Премьеру фильм звезды отечественного шоу-бизнеса посетили в компании своих семей. Мария Кожевникова блистала с двумя старшими сыновьями —7-летним Иваном и 5-летним Максимом. К слову, с ними была и юная невеста старшего наследника, ребята неразлучны уже целых три года.