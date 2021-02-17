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Кожевникова, Лазарева, Деревянко и другие звезды на премьере фильма «Конек-Горбунок»

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Мария Кожевникова с сыновьями и их подругой

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В Москве прошла премьера сказочной истории.

16 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сказочного приключенческого фильма «Конек-Горбунок». Картина снята по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова и рассказывает о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка. Создатели ленты отмечают, что фильм стал по-настоящему детским кино, снятым в лучших традициях отечественных сказок.

Премьеру фильм звезды отечественного шоу-бизнеса посетили в компании своих семей. Мария Кожевникова блистала с двумя старшими сыновьями —7-летним Иваном и 5-летним Максимом. К слову, с ними была и юная невеста старшего наследника, ребята неразлучны уже целых три года.

Мария Кожевникова с сыновьями и их подругой

Татьяна Лазарева посетила премьеру вместе с дочерью. Звездная мама с наследницей отдала предпочтение casual-стилю.

Татьяна Лазарева с дочерью

Павел Деревянко, исполнивший роль Конька-Горбунка, появился в одиночестве. Актер признался, что он свободен. А Антон Шагин, который стал Иваном в сказке, посетил премьеру с женой Вероникой и детьми.

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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru