Конец эпохи: звездой обложки нового Playboy стал 45-летний Сергей Шнуров

В Сети активно обсуждают новый декабрьский номер российской версии мужского журнала Playboy. Обычно обложки издания украшают красивые модели в откровенных нарядах, однако на этот раз там появился мужчина-музыкант — не кто иной, как Сергей Шнуров.
Лидер группировки «Ленинград» стал еще и приглашенным редактором номера. В этом качестве он объяснит читателям, «что нужно знать, иметь, уметь и делать, чтобы стать плейбоем».
Например, как считает недавно женившийся в четвертый раз Сергей, «настоящий плейбой должен уметь: правильно выбирать, открывать и разливать хорошие вина так, чтобы их не испортить; организовать гриль-вечеринку для большой компании, блеснув кулинарными талантами в приготовлении аппетитных блюд; дорожить настоящей дружбой, соблюдая правила хорошего тона; эффективно (но без фанатизма) ухаживать за своим лицом». Внутри номера также есть фотосессия Шнурова. На большей части снимков он позирует в том же классическом смокинге, что и на обложке, а на одном — в желтых клетчатых брюках и сером пальто поверх обнаженного торса.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram