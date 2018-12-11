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Конец эпохи: звездой обложки нового Playboy стал 45-летний Сергей Шнуров

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Шнуров

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Лидер рок-группы «Ленинград» появился на обложке свежего номера легендарного мужского журнала.

В Сети активно обсуждают новый декабрьский номер российской версии мужского журнала Playboy. Обычно обложки издания украшают красивые модели в откровенных нарядах, однако на этот раз там появился мужчина-музыкант — не кто иной, как Сергей Шнуров.

Лидер группировки «Ленинград» стал еще и приглашенным редактором номера. В этом качестве он объяснит читателям, «что нужно знать, иметь, уметь и делать, чтобы стать плейбоем».

Например, как считает недавно женившийся в четвертый раз Сергей, «настоящий плейбой должен уметь: правильно выбирать, открывать и разливать хорошие вина так, чтобы их не испортить; организовать гриль-вечеринку для большой компании, блеснув кулинарными талантами в приготовлении аппетитных блюд; дорожить настоящей дружбой, соблюдая правила хорошего тона; эффективно (но без фанатизма) ухаживать за своим лицом». Внутри номера также есть фотосессия Шнурова. На большей части снимков он позирует в том же классическом смокинге, что и на обложке, а на одном — в желтых клетчатых брюках и сером пальто поверх обнаженного торса.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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