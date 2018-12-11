Конец эпохи: звездой обложки нового Playboy стал 45-летний Сергей Шнуров

В Сети активно обсуждают новый декабрьский номер российской версии мужского журнала Playboy. Обычно обложки издания украшают красивые модели в откровенных нарядах, однако на этот раз там появился мужчина-музыкант — не кто иной, как Сергей Шнуров.

Лидер группировки «Ленинград» стал еще и приглашенным редактором номера. В этом качестве он объяснит читателям, «что нужно знать, иметь, уметь и делать, чтобы стать плейбоем».