Концертный директор Веры Брежневой раскрыл подробности ее отношений с бывшим мужем-ревнивцем

Вера Брежнева шесть лет была замужем за одним из самых богатых людей Украины. Михаил Киперман буквально осыпал возлюбленную дорогими подарками и деньгами, но это не помешало ей закрутить роман со своим продюсером Константином Меладзе. Даже общая дочь Сара не заставила артистку остаться с миллионером. Концертный директор Кирилл Чибисов раскрыл подробности семейной жизни Веры Брежневой.

По словам Чибисова, олигарх был против карьеры супруги. Он хотел, чтобы та была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. «Этот конфликт длился долго. Для Веры сцена гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях были постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. У Веры с ним был договор — не более 4 концертов и гастрольных поездок в месяц», — рассказал менеджер изданию MK.ru.