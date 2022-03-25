Концертный директор Веры Брежневой раскрыл подробности ее отношений с бывшим мужем-ревнивцем
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вера Брежнева шесть лет была замужем за одним из самых богатых людей Украины. Михаил Киперман буквально осыпал возлюбленную дорогими подарками и деньгами, но это не помешало ей закрутить роман со своим продюсером Константином Меладзе. Даже общая дочь Сара не заставила артистку остаться с миллионером. Концертный директор Кирилл Чибисов раскрыл подробности семейной жизни Веры Брежневой.
По словам Чибисова, олигарх был против карьеры супруги. Он хотел, чтобы та была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. «Этот конфликт длился долго. Для Веры сцена гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях были постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. У Веры с ним был договор — не более 4 концертов и гастрольных поездок в месяц», — рассказал менеджер изданию MK.ru.
По словам концертного директора, бывший муж изводил Веру приступами ревности и контролем. «В итоге она все дальше и дальше отдалялась от него, поэтому, как мне кажется, и случился развод. С Константином у Веры получился творческий союз, как говорится, все в семью. Это очень удобно», — добавил он.
В итоге брак распался. Вера Брежнева обрела семейное счастье с композитором Константином Меладзе. До недавнего времени они жили на три страны: Россию, Украину и Италию. Сейчас певица перебралась на курорт Форте-дей-Марми. Выяснилось, что звезда владеет там двумя роскошными особняками. Каждый дом оценивается в более чем два миллиона евро.
Фото: Global Look Press