Пугачева — не «Единственная моя»: кому на самом деле посвящены хиты, которые мы любим
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Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press
Четверть века назад на всю страну гремела песня «Девочка-Веденье», автором которой является Максим Леонидов. Фразу «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я» повторяют до сих пор. Многие поклонники творчества Леонидова даже не догадываются, кому он посвятил эти строки. Музой певца стала звезда таких картин, как «Улица разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Ищейка». На написание шлягера автора вдохновила актриса Анна Банщикова, сообщает «Комсомольская Правда».
Ей было всего 20 лет, когда произошло знакомство с Леонидовым. Целых два года пара старательно скрывала свой роман, так как музыкант был женат. Леонидов решил уйти от супруги, только когда Банщикова начала настаивать на том, чтобы ее возлюбленный развелся. Союз актрисы и музыканта продлился недолго. Они развелись спустя пять лет совместной жизни. Но песня об их любви живет в сердцах людей до сих пор. Сам Леонидов признается, что ненавидит свое произведение.
Еще одна интересная история произошла с популярной песней «Единственная моя». Для всей страны эта композиция была красивым признанием в любви Киркорова Пугачевой. Однако, написал ее Олег Газманов и вовсе не для Примадонны. Он посвятил эту песню своей будущей жене Марине. Тогда влюбленный Газманов страдал он неразделенных чувств, так как его избранница была замужем.
Певец познакомился с девушкой на одном из концертов и влюбился без памяти. Много лет он упорно добивался ее расположения. В конечном итоге, Марина развелась с супругом, хотя уже ждала от него малыша. Кстати, замужем она была за Вячеславом Мавроди, родным братом основателя финансовой пирамиды. Газманов принял ребенка любимой женщины и вырастил как родного.
Фото и и видео: Instagram, Global Look Press