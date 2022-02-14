Пугачева — не «Единственная моя»: кому на самом деле посвящены хиты, которые мы любим

Четверть века назад на всю страну гремела песня «Девочка-Веденье», автором которой является Максим Леонидов. Фразу «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я» повторяют до сих пор. Многие поклонники творчества Леонидова даже не догадываются, кому он посвятил эти строки. Музой певца стала звезда таких картин, как «Улица разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Ищейка». На написание шлягера автора вдохновила актриса Анна Банщикова, сообщает «Комсомольская Правда».

Ей было всего 20 лет, когда произошло знакомство с Леонидовым. Целых два года пара старательно скрывала свой роман, так как музыкант был женат. Леонидов решил уйти от супруги, только когда Банщикова начала настаивать на том, чтобы ее возлюбленный развелся. Союз актрисы и музыканта продлился недолго. Они развелись спустя пять лет совместной жизни. Но песня об их любви живет в сердцах людей до сих пор. Сам Леонидов признается, что ненавидит свое произведение.