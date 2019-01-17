«Композитор моей юности»: Наташа Королева нежно поздравила Игоря Николаева с днем рождения

Наташу Королеву и Игоря Николаева называли одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Их песню «Дельфин и русалка» многие считают пророческой: после расставания «русалка» вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко и родила ему сына, а «дельфин» связал себя узами брака с певицей Юлией Проскуряковой, которая родила ему дочь. Однако бывшие супруги сохранили весьма нежные отношения.

Сегодня в своем блоге Наташа обратилась к Игорю: «С Днем Рождения композитор моей Юности!!! #игорьниколаев #наташакоролева #деньрождения #дельфинирусалка #символюности».