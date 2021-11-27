Композитор и автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм умер в возрасте 91 года

Как сообщает New York Times Стивен Сондхайм внезапно умер у себя дома в Роксбери, штат Коннектикут. Об этом рассказал его друг и адвокат Ф. Ричард Паппас, отметив, что накануне Стивен чувствовал себя хорошо и отпраздновал День благодарения с друзьями.

Сондхайм был влиятельной и уважаемой фигурой в театральной среде. За 60-летнюю карьеру композитор и драматург написан огромное количество песен и музыки для бродвейских постановок, навсегда изменив отношение зрителей к театральной сцене. Во второй половине XX века Стивен смог поднять статус мюзиклов, которые раньше считались обычным семейным развлечением до мирового масштаба.

В числе наград легенды театра 9 премий «Тони», 8 «Грэмми», Пулитцеровская премия, Президентская медаль Свободы, премия Лоуренса Оливье и премия «Оскар».

Сондхайм родился в 1931 году в Нью-Йорке. В возрасте 12 лет он написал свой первый мюзикл «By George». Песрый успех пришел к композитору в 1957 году, когда он написал музыку к «Вестсайдской истории». Некоторые его работы были несколько раз были адаптированы в фильмах, включая «Вестсайдскую историю», «Гипст», Суини Тодд» и «В лес».