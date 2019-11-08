Комплименты от Фадеева и конфликт с Серябкиной: экс-солистка группы SEREBRO дала интервью после увольнения

Не так давно Максим Фадеев без особых объяснений объявил о расторжении контрактов со всеми своими артистами, сообщив о планах работать только с профессионалами и на международном уровне. Вероятной причиной гнева продюсера могла стать непростая ситуация в лейбле MALFA, о которой рассказала бывшая участница группы SEREBRO Ирина Титова, которая была уволена «из-за романа с сотрудником лейбла» еще до возникновения этой ситуации. Несмотря на то, что Ирина больше не собирается продолжать карьеру певицы, некоторые факты она все-таки решила не озвучивать в интервью для YouTube-канала «Антителек».

По словам Ирины, Максим Фадеев относился к ней очень хорошо, и в целом у нее претензий к нему нет: «Первая встреча произошла достаточно тепло, то есть я с ним общалась не как подчиненная и начальник, не было какого-то четкого ограничения. Он очень хорошо к себе расположил, мы с ним по душам поговорили. Он меня попросил рассказать о себе, о своей жизни, чем я занималась, как я жила, какие трудности были. Я ему все рассказала и он был восхищен тем, что у меня достаточно сильный характер несмотря на мой возраст. Он был в шоке от того, что в 22 года я прошла какой-то такой достаточно сложный этап в жизни. Он этим восхищался и сказал, что берет в меня группу из-за моего характера. Понятно, что он делал мне всяческие комплименты по внешнему облику, то что я внешне ему понравилась».

На уточнение ведущего, не было ли это более близкими отношениями продюсера с подопечной, то есть не ревновал ли он ее как девушку, Титова ответила: «Возможно. В любом случае я не могу всего рассказать и все вынести, как бы там есть некоторые личные моменты, но такое может быть, и у меня есть на это какие-то свои доводы. Я не могу сказать, что конкретно там было прям... ну когда я с ним общалась, там были вопросы очень личного характера, мне никто таких вопросов не задавал — ни мама, ни папа, ни друзья, и уж явно не молодой человек. Они были такие личные, что вводили меня в ступор, у меня расширялись глаза и я не знала, как ответить. Я свечку не держала, но общаясь с девочками, я спросила у них про такие вопросы, у них такого не было. Мне кажется, они отвечали достаточно честно и открыто».

По словам артистки, теплая и домашняя атмосфера в коллективе резко изменилась в апреле, когда группа прилетела с Бали: произошли изменения в составе команды — половина офиса была уволена, люди постоянно менялись. Часть информации до продюсера просто не доходила: сотрудники центра старались решать возникающие проблемы без его участия.

С Ольгой Серябкиной у Ирины Титовой был настоящий конфликт. «После выступления на "Славянском базаре" в Витебске Оля собрала нас у себя (В составе группы тогда выступали Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова) и принялась критиковать. Она сказала: "Среди вас троих артистка только одна — Марианна, а вы две *** (нецензурная брань — Прим. ред.)". И тут я поняла, что дело пахнет жареным», — поделилась Ирина.

Лизе Корниловой старшая коллега сообщила, что та не умеет петь и не попадает в ноты. «Кроме своих ноготочков и шпагата ты ничего не умеешь», — пожаловалась Титова на оскорбление в свой адрес.

Скандальное интервью уже прокомментировал сам лейбл. Сотрудники уточнили: ведущий YouTube-шоу — экс-работник лейбла MALFA, уволенный одним днем. Беседа с певицей — его месть бывшим работодателям. Громкие обвинения юристы бренда планируют изучить на предмет судебного иска за клевету, передает Super.