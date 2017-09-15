Новый снимок собрал за несколько часов более 160 тысяч лайков

Подписчики шоумена пришли в восторг от свежей публикации: «Макс, не могу не сказать, что компашка просто прелесть!!! Детки просто прелесть!!!», «Очаровательное трио! Это самое сладкое счастье Аллы!!!! Добра, добра всему их большому талантлевому клану!», «Лиза,просто милота! Я от неё в восторге!!!», «Такая милая банда! И даже ясно кто главарь!», «Дядя Гарик и тетя Лиза со своей племяшкой!», «Какие прелестные детки! Хочется смотреть и умиляться!», «Чем больше смотришь, тем больше умиляешься над образами детей Гарри шкодник обаятельный весельчак Галкин младший, Лизочка вся в заботах и делах, мудрая, как мама и только Клава милая в своей скромности», «Компашка со своей атаманшей- Лизонькой!», «Гарри на папу похож ну прям копия , Лиза мамина ксерокопия😘😘😘», «у это же такая прелесть 🌸🌸🌸🌸🌸. Вызывают умиление и восторг, а куколка , что сбоку - это не земной ребенок!!! Счастья вам ,дорогие ,в жизни и здоровья. Спасибо Максу и Алле, что радуют нас такими детками».