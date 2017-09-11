Сергей Зверев уже долгое время не общается с сыном. Причиной размолвки стала женитьба наследника на официантке, которую стилист не одобрил.

Спустя полгода после свадьбы Сергей Зверев-младший разошелся с женой, но отношения с отцом так и не наладились. Сейчас молодой человек живет самостоятельно. Он трудится разнорабочим в одном из отелей подмосковного города Коломна, зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц и живет в небольшой комнате для служащих отеля.

Там-то сын «короля гламура» и встретил свою новую возлюбленную Юлию, которая работает администратором. Девушка старше молодого человека на пять лет, но это нисколько не мешает их отношениям. Так как наследник стилиста в Москве бывает очень редко и с отцом видится нечасто, то свою девушку папе еще не представил. Сам же Сергей считает, что сыну еще рано думать о невестах, да и знакомиться с очередным увлечением наследника не торопится.