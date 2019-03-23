Команды набраны: в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» завершились слепые прослушивания

Этап слепых прослушиваний шестого сезона вокального телепроекта «Голос.Дети» завершен! Трио звездных наставников сделало свой выбор — теперь под крылом каждого из них по пятнадцать талантливых ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Имена последних счастливчиков, которым повезло продолжить участие в шоу, телезрители узнали вчера, 22 марта. Команда Пелагеи пополнилась двумя юными певцами — Артемом Брайловым и Валерием Кузаковым. 8-летний Артем зажигательно исполнил «Симону» Владимира Кузьмина, а 10-летний Валерий покорил строгую наставницу великолепным исполнением Santa Lucia. Как впоследствии признался молодой человек, его вокалом занимается всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская.
Команда Светланы Лободы пополнилась двумя юными талантами. 12-летняя Мариам Джалагония восхитила наставников и зрителей проникновенным исполнением легендарного хита Лары Фабиан Je’Taime. Девочка пошла по стопам старшей сестры Дианы Хитаровой, которая принимала участие в первом сезоне «Голос. Дети». Диана помогла Мариам сделать непростой выбор наставника — в очередной раз со сцены шоу прозвучал припев «Все люди как люди, а я – суперзвезда».
Звание Superstar Светлана подтвердила во время выступления последней участницы, Юлии Карлиной. Певица взобралась на кресло наставника с ногами и изящным движением ноги нажала на красную кнопку.
Валерий Меладзе выбрал в свою команду Михаила Григоряна, Яну Хван и Анастасию Сисаури. 14-летняя грузинка из Иванова выбрала беспроигрышный вариант – песню All About That Bass, неоднократно звучавшую со сцены «взрослого» и «детского» «Голоса».
Через неделю стартует следующий этап шоу — поединки. Следите за новыми выпусками шоу «Голос. Дети» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из программы, instagram
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети