Команды набраны: в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» завершились слепые прослушивания

Этап слепых прослушиваний шестого сезона вокального телепроекта «Голос.Дети» завершен! Трио звездных наставников сделало свой выбор — теперь под крылом каждого из них по пятнадцать талантливых ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Имена последних счастливчиков, которым повезло продолжить участие в шоу, телезрители узнали вчера, 22 марта. Команда Пелагеи пополнилась двумя юными певцами — Артемом Брайловым и Валерием Кузаковым. 8-летний Артем зажигательно исполнил «Симону» Владимира Кузьмина, а 10-летний Валерий покорил строгую наставницу великолепным исполнением Santa Lucia. Как впоследствии признался молодой человек, его вокалом занимается всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская.