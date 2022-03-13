«Колю ботокс даже в челюсть»: Наталья Рудова призналась, что прибегла к косметической процедуре из-за стресса
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Фото: instagram.com/rudovanata
На программе у 38-летней актрисы стала сильно сохнуть кожа. А сильные стрессы и связанные с этим зажимы в челюсти, угрожают здоровью зубов. По настоянию врачей, чтобы расслабить мышцы и увлажнить кожу, Рудова делает инъекции.
«Колю ботокс с недавнего времени, так как мне он даже прописан из-за постоянных стрессов. Да, как бы странно не звучало. Колют мне его даже в челюсть, потому что я на нервах сильно зажимаю челюсть, и это способствует стиранию зубов», – написала Наталья в личном микроблоге.
Актриса отметила, что после возвращения из Африки ей было необходимо привести лицо в порядок как можно быстрее. Ботокс и гиалуроновую кислоту нельзя использовать вместе, поэтому выбор пал на ботокс. Девушка ответственно подошла к своей внешности, и провела все процедуры у косметолога.
«Дней через 10 сделаем увлажнение гиалуроновой кислотой — и потом полгода только домашний уход», — уточнила свои дальнейшие планы Рудова. Актриса также отметила, что не знает будет ли прибегать к повторной процедуре.
Фото и видео: instagram.com/rudovanata