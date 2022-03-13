«Колю ботокс даже в челюсть»: Наталья Рудова призналась, что прибегла к косметической процедуре из-за стресса

Актриса отметила, что после возвращения из Африки ей было необходимо привести лицо в порядок как можно быстрее. Ботокс и гиалуроновую кислоту нельзя использовать вместе, поэтому выбор пал на ботокс. Девушка ответственно подошла к своей внешности, и провела все процедуры у косметолога.

«Дней через 10 сделаем увлажнение гиалуроновой кислотой — и потом полгода только домашний уход», — уточнила свои дальнейшие планы Рудова. Актриса также отметила, что не знает будет ли прибегать к повторной процедуре.

Фото и видео: instagram.com/rudovanata