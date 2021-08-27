Недавно родившая Лиза Арзамасова похвасталась колыбелью за 27 000 рублей

Напомним, для Лизы Арзамасовой этот малыш, которого назвали Львом, стал первым ребенком, а вот у ее супруга фигуриста Ильи Авербуха уже подрастает сын от фигуристки Ирины Лобачевой.

Взрослый сын Мартин давно живет вместе с отцом, а с его новой супругой у него теплые отношения. К слову, на выписку из роддома он приехал вместе с папой, чтобы познакомиться со своим сводным братом.