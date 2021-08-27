Недавно родившая Лиза Арзамасова похвасталась колыбелью за 27 000 рублей
27 августа в России отмечают День кино. По этому случаю Лиза решила оригинально поздравить всех коллег и так подписала свежее фото: «Сегодня День российского кино. А у меня свое "кино" — самое увлекательное. Первая серия», — написала молодая мама, тонко намекнув, что не только ждет много новых событий и эмоций, связанных с материнством, но и не исключает рождение еще одного наследника.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @liza_arzamasova
Больше всего на снимке подписчиков умилила ножка малыша, которая слегка выглядывает из фирменной кроватки. Родителям такая люлька на массивных колесиках обошлась примерно в 27 тысяч рублей.
Напомним, для Лизы Арзамасовой этот малыш, которого назвали Львом, стал первым ребенком, а вот у ее супруга фигуриста Ильи Авербуха уже подрастает сын от фигуристки Ирины Лобачевой.
Взрослый сын Мартин давно живет вместе с отцом, а с его новой супругой у него теплые отношения. К слову, на выписку из роддома он приехал вместе с папой, чтобы познакомиться со своим сводным братом.
Фото и видео: Instagram
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