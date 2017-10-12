Официальный представитель МИД РФ стала героиней нового выпуска программы «Достучаться до звезды» на телеканале МИР.

Мало кто об этом знает, но директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель МИД России, хрупкая блондинка Мария Захарова мечтала стать китаистом и в университете изучала китайский язык. Однако ей было не суждено начать работу в МИД в этом направлении — не оказалось мест. Поэтому Мария попала в пресс-службу и отправилась в командировку в США. «Не существует темы, которую российское постпредство при ООН не комментирует, потому что мы постоянные члены Совета безопасности, через нас проходит все. Есть нюанс — разница во времени. Когда местные журналисты засыпают, просыпаются журналисты, которые работают в Москве, и им совершенно все равно, что ты работаешь в Штатах. Это звонки и сообщения 24 часа в сутки, и чем больше ты работаешь, тем больше ты их получаешь», — вспомнила политик начало своей карьеры, называя его «колоссальным вызовом и опытом».

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Окт 12, 2017 at 4:03 PDT

Кроме того, этот период связан у Марии с воспоминаниями о свадьбе. Будущий муж прилетел к Захаровой в Америку, чтобы сделать предложение. Там же и состоялась торжественная церемония бракосочетания, гостями которой стали всего два человека и фотограф. Мария Захарова подчеркивает, что пол не имеет значения для карьерного роста в МИД: «Это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика. У нас в министерстве нет такого подхода — искусственного стимулирования гендерного баланса. Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то ещё принадлежности». Она шутливо отмечает, что «выиграла в лотерею, но скупила все билеты».

По словам дипломата, она никогда не причисляла себя к «золотой молодежи», а после ее назначения на столь высокий пост жизнь не претерпела кардинальных изменений: «Моя жизнь никак не изменилась, кроме появления служебного автомобиля, я хожу в те же магазины, что и все». Кроме того, в интервью Мария рассказала о совместном творчестве с известным композитором Максимом Фадеевым: «Когда в небе над Сирией турецким истребителем был сбит российский самолёт и погиб наш герой Пешков, мне пришла мелодия. Я не играю ни на каких музыкальных инструментах, не знаю нот, никогда не занималась музыкой. Просто пришел текст с музыкой, которые я напела на телефон». После этого политик попросила продюсера помочь с оформлением песни: «Я прислала ему песню, проходит минуты три, и мне звонит Фадеев со словами, что ее будет петь Наргиз Закирова».