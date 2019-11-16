Колоритный иностранец и битва за участников: чем удивил зрителей финал слепых прослушиваний на шоу «Голос-8»
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Фото: Кадр программы
На Первом канале продолжается восьмой сезон шоу «Голос». 15 ноября в эфире показали выпуск, в котором завершились слепые прослушивания. Наставники – Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин – укомплектовали команды.
Во время эфира и зрителей, и наставников ждало немало сюрпризов. Так, первой на сцену вышла Анастасия Маркова, которая с первых же нот своей песни заставила повернуться к себе всех судей. А после удивила их своим внешним видом. Она появилась перед зрителями в очках в стиле стим-панк. Наставники так и не смогли увидеть глаз исполнительницы, а она призналась, что всех видит отлично. Анастасия рассказала, что ей снилась Полина Гагарина, и участница отправилась в ее команду.
Егор Мускат исполнил композицию «Поезд на Ленинград», популярную в начале 90-х. К нему сразу же повернулся Валерий Сюткин. Остальных членов жюри исполнение не впечатлило. А Константин Меладзе отметил, что Егор спел плохо, но можно и еще хуже. Мускат — в команде Сюткина.
Лилия Вельтман с композицией «Ты снишься мне» понравилась всем наставникам, но для себя она выбрала Полину Гагарину.
На сцене во время слепых прослушиваний появился иностранец. Гость из канадского Торонто Эндрю Гранж впечатлил почти всех членов жюри, к нему не повернулся только Константин Меладзе. После небольшого диалога на английском между Полиной и Эндрю исполнитель выбрал ее своим учителем. Канадец стал последним, кого она смогла взять к себе — команду она укомплектовала.
Один из самых молодых участников тура Арсений Курчанин выбрал не вполне обычную песню «Вахтерам», но его исполнение понравилось Шнурову и Сюткину. Арсений выбрал в наставники лидера группировки «Ленинград».
Фото: Кадр программы
Следующим, кого взял под свое крыло Валерий Сюткин, стал Элимдар Сейдосманов. Он выступил с песней I feel nice.
Константин Меладзе остановил свой выбор и на Вреже Киракосяне, который вышел на сцену «Голоса» с песней Miserere. Спел он впечатляюще, но его оперные данные понравились только одному члену жюри.
Последним участником «Голоса», кто прошел слепые прослушивания стал Даниил Данилевский, известным зрителям по шоу «Новая фабрика звезд». Молодой артист исполнил песню «Ненавижу». К нему сразу же повернулись все наставники, но вакантное место было только у Валерия Сюткина: певец отправился к нему в команду.
Фото: Кадр программы
За бортом шоу на финальном туре слепых прослушиваний остались: Ксения Меньщикова, Оксана Симон, Анастасия Смыкова и Екатерина Белякова.
В конце очередного выпуска шоу Константин Меладзе отметил с юмором: «Моя команда на 90% укомплектована женщинами, чему будет очень рада моя супруга».
А за кого вы болеете в «Голосе»?
Фото и видео: Instagram, кадры программы «Голос», Первый канал
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