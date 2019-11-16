Колоритный иностранец и битва за участников: чем удивил зрителей финал слепых прослушиваний на шоу «Голос-8»

Егор Мускат исполнил композицию «Поезд на Ленинград», популярную в начале 90-х. К нему сразу же повернулся Валерий Сюткин. Остальных членов жюри исполнение не впечатлило. А Константин Меладзе отметил, что Егор спел плохо, но можно и еще хуже. Мускат — в команде Сюткина.

Лилия Вельтман с композицией «Ты снишься мне» понравилась всем наставникам, но для себя она выбрала Полину Гагарину.

На сцене во время слепых прослушиваний появился иностранец. Гость из канадского Торонто Эндрю Гранж впечатлил почти всех членов жюри, к нему не повернулся только Константин Меладзе. После небольшого диалога на английском между Полиной и Эндрю исполнитель выбрал ее своим учителем. Канадец стал последним, кого она смогла взять к себе — команду она укомплектовала.