Певица Родика Змихновская (Рада) неожиданно впала в кому и скончалась в США

Сегодня, 14 сентября, российские СМИ сообщили о загадочной смерти бывшей солистки группы «Банд'Эрос», Родики (Рады) Змихновской. Женщина в расцвете лет попала в больницу во время заграничной поездки и скончалась. Коллеги артистки рассказали, что им известно о трагедии.

«Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме — врачи не смогли ее спасти. Сегодня утром она скончалась. Информации о похоронах пока нет», — цитируют СМИ слова инсайдера со ссылкой на журнал Hello.

Кирилл Петров, известный под псевдонимом Батишта, подтвердил, что перед смертью его бывшая коллега впала в кому, но добавил, что не уверен, правда ли это.

Рада пела в группе в момент ее расцвета. Именно она снималась в ставшем хитом клипе «Коламбия Пикчерз не представляет». В 2007 году певица покинула проект — предположительно, из-за беременности.