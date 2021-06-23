Фанаты обеспокоены здоровьем 65-летней Долиной — она давно не появляется на публике

Источники подчеркивают, что ранее певица была очень активна: давала интервью в эфире «Русского радио», выступала со своими студентами и анонсировала свое появление на концерте в июле месяце.

Напомним, что ранее весной этого года Лариса Долина оказалась в центре скандала с участием молодой блогерши Вали Карна.val: в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» блондинка нелицеприятно высказалась о вокальных способностях последней, чем вызвала бурю эмоций поклонников начинающей певицы.