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Фанаты обеспокоены здоровьем 65-летней Долиной — она давно не появляется на публике

Все больше распространяется слухов вокруг болезни исполнительницы хита «Погода в доме» — в этот раз поводом послужило отсутствие певицы на экзамене в МГИКе, где она преподает. Ходят слухи, что у звезды обнаружен коронавирус.
Фанаты обеспокоены здоровьем 65-летней Долиной — она давно не появляется на публике

65-летняя джазовая певица, сделала пост в Instagram, где сообщила о том, что скоро начнется экзамен у ее очной группы студентов. Однако после этого в Государственной аттестационной комиссии ее так и не увидели.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

При попытке журналистов получить дополнительную информацию у близких звезды, в частности у бывшего мужа Ильи Спицына, был получен жесткий ответ о том, что здоровье артистки это ее личное дело. Но распространяется информация о том, что Лариса Долина заразилась коронавирусом и болезнь протекает тяжело.

Концерт Ларисы Долины

Источники подчеркивают, что ранее певица была очень активна: давала интервью в эфире «Русского радио», выступала со своими студентами и анонсировала свое появление на концерте в июле месяце.

Напомним, что ранее весной этого года Лариса Долина оказалась в центре скандала с участием молодой блогерши Вали Карна.val: в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» блондинка нелицеприятно высказалась о вокальных способностях последней, чем вызвала бурю эмоций поклонников начинающей певицы.

Фото и видео: Global Look press/ youtube

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