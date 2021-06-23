Фанаты обеспокоены здоровьем 65-летней Долиной — она давно не появляется на публике
65-летняя джазовая певица, сделала пост в Instagram, где сообщила о том, что скоро начнется экзамен у ее очной группы студентов. Однако после этого в Государственной аттестационной комиссии ее так и не увидели.
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Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
При попытке журналистов получить дополнительную информацию у близких звезды, в частности у бывшего мужа Ильи Спицына, был получен жесткий ответ о том, что здоровье артистки это ее личное дело. Но распространяется информация о том, что Лариса Долина заразилась коронавирусом и болезнь протекает тяжело.
Источники подчеркивают, что ранее певица была очень активна: давала интервью в эфире «Русского радио», выступала со своими студентами и анонсировала свое появление на концерте в июле месяце.
Напомним, что ранее весной этого года Лариса Долина оказалась в центре скандала с участием молодой блогерши Вали Карна.val: в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити» блондинка нелицеприятно высказалась о вокальных способностях последней, чем вызвала бурю эмоций поклонников начинающей певицы.
Фото и видео: Global Look press/ youtube
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