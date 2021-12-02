Коллегам Малявиной не удалось найти место захоронения актрисы — что скрывают ее родственники

Как сообщалось ранее, похороны актрисы проходили на Троекуровском кладбище, а сама она захоронена неподалеку от Юлии Началовой. Именно по данному ориентиру коллеги Валентины Малявиной принялись отыскивать место, однако им этого сделать не удалось.

Советская актриса Наталья Бондарчук была одной из них. «Когда я там была, спросила у людей, хотела почтить память Малявиной. А мне ответили: "Это запрещено"», — поделилась звезда фильма «Солярис» во время эфира телепередачи «Пусть говорят».

Приоткрыл завесу тайны ведущий Дмитрий Борисов, рассказав о том, что ему удалось узнать. По словам журналиста, тело актрисы кремировали, а прах поместили в урну. «Место есть, оно выкуплено, но урны там нет», — сообщил он.

У Натальи Бондарчук есть некоторые предположения о том, что близким родственникам Малявиной явно есть что скрывать. «Мне человек по секрету сказал: близкие Валентины не хотят огласки, поэтому могли забрать урну домой. И весной захоронение сделать. Но почему такие секреты?» — цитирует актрису издание StarHit.