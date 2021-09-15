Коллега Валерия Леонтьева — о его отношениях с женой: «Люся очень следит за его здоровьем»
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Звездный исполнитель женат на своей избраннице более 20 лет и почти все это время они работают и дружат с директором его украинских выступлений, Валентиной Григоренко. Импресарио очень близко знакома с семейной парой и знает, как сильно супруга заботится о Валерии: «Спасибо Люсе, она очень следит за ним. Если когда-то ему хочется рюмку одну-другую, первая вступает в борьбу и делает все, чтобы здоровье его не подкачало. Потому что он очень много перенес операций и на глазах, и на коленях…», — честно призналась Валентина в интервью Дмитрию Гордону.
Как и многие звезды, в молодости, Валерий сильно разбрасывался своим здоровьем: много работал. А в перерывах — любил большие компании, шумные вечеринки и нередко употреблял алкоголь, что негативно сказалось на его состоянии здоровья.
Как о человеке, у Григоренко о Леонтьеве — только приятные и светлые воспоминания. Она отметила, что он не только яркий исполнитель и появился на сцене, когда для российской публики это казалось чем-то невообразимым, но и в жизни — теплый и тактичный человек, умеющий любить и дружить.
Впервые, она увидела его выступление и поняла, что просто обязана предложить ему работу: «Я пришла на его концерт. Он произвел на меня огромное впечатление. Работа Валеры, внешний вид — все необычно! Зал ревел. Я поняла: надо брать его в наш коллектив», — поделилась Григоренко первыми шагами Леонтьева в карьере.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press