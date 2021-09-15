Коллега Валерия Леонтьева — о его отношениях с женой: «Люся очень следит за его здоровьем»

Как и многие звезды, в молодости, Валерий сильно разбрасывался своим здоровьем: много работал. А в перерывах — любил большие компании, шумные вечеринки и нередко употреблял алкоголь, что негативно сказалось на его состоянии здоровья.

Как о человеке, у Григоренко о Леонтьеве — только приятные и светлые воспоминания. Она отметила, что он не только яркий исполнитель и появился на сцене, когда для российской публики это казалось чем-то невообразимым, но и в жизни — теплый и тактичный человек, умеющий любить и дружить.

Впервые, она увидела его выступление и поняла, что просто обязана предложить ему работу: «Я пришла на его концерт. Он произвел на меня огромное впечатление. Работа Валеры, внешний вид — все необычно! Зал ревел. Я поняла: надо брать его в наш коллектив», — поделилась Григоренко первыми шагами Леонтьева в карьере.