Коллега и друг Прокловой объяснил, почему она не могла быть жертвой домогательств

Сергей Никоненко, который снимался вместе с Еленой Прокловой в фильме «Звонят, откройте дверь», очень возмутился словами бывшей коллеги о домогательствах в 12 лет. Именно столько ей было во время совместных съемок, и, по мнению актера, домогаться до нее попросту не могли — в беседе с MK.ru он предположил, что ей попросту нужны деньги.

«Митта был первым режиссером фильма, а дедушка Прокловой — вторым. Насколько помню, даже не он ее привел. Он не хотел, чтобы внучка снималась. Друг семьи Прокловой сказал Митте, что есть хорошая девочка, внучка второго режиссера. Мы снимали ранней весной на Патриках, когда снег таял, а Лена по снегу кувыркалась. Я помню, что Виктор Тимофеевич говорил мне: "Сереж, если она промокнет, дай ей колготки поменять". Колготки ей вручал! Она ребенком была!», — рассказал Никоненко.

Он добавил, что не понимает, почему Проклова решила сейчас устроить переполох по этому вопросу.

«О чем вы говорите? Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять! Что за глупость такая! Или у нее очень плохо с деньгами? Нужны позарез? Поэтому она и переступила через совесть», — заявил он.

Ранее Елена Проклова взбудоражила общественность, заявив, что до нее домогался известный актер и режиссер, когда она была совсем юной.