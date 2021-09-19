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Коллега Анастасии Макеевой заявила, что актриса и ее новый супруг выпрашивали у журналистов 2 млн рублей

Телеведущая и актриса Оксана Мерц рассказала необычные подробности из жизни счастливых молодоженов Анастасии Макеевой и многодетного отца Романа Малькова. По ее мнению, супруги лишь создают образ своей роскошной жизни, а на деле ищут деньги, чтобы окупить дорогую свадьбу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Макеева и Роман Мальков

Фото: @makeevan/Instagram

«Роман, еще совсем недавно, у меня есть информация, вы просили у моих коллег, у СМИ, два миллиона рублей. Вы клянчили, умоляли, просили эту сумму за эксклюзивные кадры своей свадьбы для того, чтобы окупить расходы по своей свадьбе – два миллиона рублей. А сейчас вы сталкиваете лбами СМИ», — рассказала Мерц, сообщает «Экспресс Газета».

Анастасия Макеева и Роман Мальков наслаждаются отдыхом

Поводом для обнародования Оксаной Мерц таких подробностей стали высказывания Романа Малькова в адрес назначенной судом суммы алиментов, которые он должен выплачивать своим четверым детям.

Новый супруг Анастасии Макеевой возмутился, что его экс-жена хотела получать на детей 250 тысяч рублей в месяц и позлорадствовал, когда узнал, что по итогу он будет выплачивать лишь 35 тысяч.

Фото и видео: Instagram