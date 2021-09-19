Коллега Анастасии Макеевой заявила, что актриса и ее новый супруг выпрашивали у журналистов 2 млн рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @makeevan/Instagram
«Роман, еще совсем недавно, у меня есть информация, вы просили у моих коллег, у СМИ, два миллиона рублей. Вы клянчили, умоляли, просили эту сумму за эксклюзивные кадры своей свадьбы для того, чтобы окупить расходы по своей свадьбе – два миллиона рублей. А сейчас вы сталкиваете лбами СМИ», — рассказала Мерц, сообщает «Экспресс Газета».
Поводом для обнародования Оксаной Мерц таких подробностей стали высказывания Романа Малькова в адрес назначенной судом суммы алиментов, которые он должен выплачивать своим четверым детям.
Новый супруг Анастасии Макеевой возмутился, что его экс-жена хотела получать на детей 250 тысяч рублей в месяц и позлорадствовал, когда узнал, что по итогу он будет выплачивать лишь 35 тысяч.
Фото и видео: Instagram