Коллега Анастасии Макеевой заявила, что актриса и ее новый супруг выпрашивали у журналистов 2 млн рублей

«Роман, еще совсем недавно, у меня есть информация, вы просили у моих коллег, у СМИ, два миллиона рублей. Вы клянчили, умоляли, просили эту сумму за эксклюзивные кадры своей свадьбы для того, чтобы окупить расходы по своей свадьбе – два миллиона рублей. А сейчас вы сталкиваете лбами СМИ», — рассказала Мерц, сообщает «Экспресс Газета».