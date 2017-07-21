Ведущая поделилась с поклонниками новым видео

Дочь Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова Ольга любит экспериментировать с внешностью. Сама ведущая к переменам в образе наследницы относится спокойно и с понимаем, отмечая, что у ребенка в этом возрасте должна быть свобода выбора.

Сначала Оля отдавала предпочтение мужскому стилю в одежде, надевая кепки, спортивные штаны, толстовки и массивные крутки. А теперь, похоже, ей по душе дерзкий стиль отвязной девчонки. Доказательством тому стало видео, которое Гузеева опубликовала в своем блоге. В ролике дочь актрисы исполняет страстный танец в колготках в сетку, мини-шортах и коротком топе.