36-летняя Пэрис Хилтон сказала «да» 32-летнему Крису Зилке.

Несколько часов назад в блоге светской львицы Пэрис Хилтон появились фотографии и романтическое видео: таким образом звезда объявила: она сказала «да». Счастливчиком стал 32-летний актер и модель Крис Зилка, с которым до этого наследница династии встречалась два года. Важное для пары событие состоялось на горнолыжных склонах Аспена, штат Колорадо.

Кольцо с 20-каратным бриллиантом, которым Пэрис похвасталась на весь мир, по предварительным оценкам стоит 2 миллиона долларов. Оно было таким великолепным и сияющим, что я дрожала, когда надевала его. Это — самое красивое кольцо из тех, что я видела, — призналась она в разговоре с редактором People.

«Я так рада стать невестой для самого любимого мужчины в моей жизни и моего лучшего друга. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, оберегаемой и любимой. Он идеален для меня со всех сторон, он показал, что сказки действительно существуют», — призналась звездная блондинка.

Незадолго до того, как сделать предложение, Зилка говорил: «Я чувствую себя самым везучим парнем в мире, потому что я женюсь на девушке моей мечты. Я с нетерпением жду того момента, когда мы станем одним целым и проведем вместе остаток наших жизней».