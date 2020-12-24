Кольцо с огромным бриллиантом: Хлои Кардашьян выходит замуж за отца своей дочери?

Обида Хлое длилась несколько месяцев, но позже, остыв, она призналась, что не держит на него зла. Также она добавила, что простила и разлучницу: «Прощение — это сила. Не хочу загрязнять свое сердце негативом. Жизнь слишком коротка. Конечно, было бы глупо отрицать, что я пережила сильную боль, но все это в прошлом», — говорила представительница звездно семейства.

Осенью текущего года стало известно, что 29-летний Тристан и 36-летняя Хлое снова вместе. Обе семьи обрадовались их воссоединению.

Теперь в Сети обсуждают скорую возможную свадьбу Кардашьян и Томпсона. На днях Хлое засняли на прогулке с дочерью, и на ее безымянном пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом. В интервью западным СМИ Тристан Томпсон коротко сообщил, что у них с любимой женщиной сейчас хорошие отношения.