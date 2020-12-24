Кольцо с огромным бриллиантом: Хлои Кардашьян выходит замуж за отца своей дочери?
Фото: www.instagram.com/khloekardashian/
Роман Хлое Кардашьян и баскетболиста Тристана Томпсона начался в 2016 году. Тогда спортсмен ради новой пассии бросил беременную невесту, модель Джордан Грейг, которая родила ему сына Принса.
В апреле 2018-го у Хлое и Тристана родилась дочь Тру. Но счастье влюбленных длилось недолго. В начале 2019-го баскетболист изменил Кардашьян с подругой ее младшей сестры Кайли Джорджин Вудс. Хлое не смогла пережить такого предательства и рассталась с Томпсоном.
Обида Хлое длилась несколько месяцев, но позже, остыв, она призналась, что не держит на него зла. Также она добавила, что простила и разлучницу: «Прощение — это сила. Не хочу загрязнять свое сердце негативом. Жизнь слишком коротка. Конечно, было бы глупо отрицать, что я пережила сильную боль, но все это в прошлом», — говорила представительница звездно семейства.
Осенью текущего года стало известно, что 29-летний Тристан и 36-летняя Хлое снова вместе. Обе семьи обрадовались их воссоединению.
Теперь в Сети обсуждают скорую возможную свадьбу Кардашьян и Томпсона. На днях Хлое засняли на прогулке с дочерью, и на ее безымянном пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом. В интервью западным СМИ Тристан Томпсон коротко сообщил, что у них с любимой женщиной сейчас хорошие отношения.
«Хлои впечатлила готовностью Тристана идти вперед и быть хорошим отцом для дочери Тру. Хлои самая счастливая. Тристан живет с ними в Лос-Анджелесе, и у них все прекрасно. Они планируют будущее вместе», — сообщали в окружении пары в интервью Daily Mail.
Фото и видео: Instagram Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона
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