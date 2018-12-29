Кольцо на пальце и долгожданные признания: «любовница Петросяна» дала большое интервью на ТВ

В это воскресенье в эфир Первого канала выйдет очередной выпуск шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив», гостьей которого станет 29-летняя Татьяна Брухунова. Ассистентка 73-летнего юмориста, расставшегося с женой после 15 лет брака, расскажет подробности отношений с начальником.
В анонсе шоу оператор взял крупным планом руки молодой женщины. На ее безымянном пальце сверкало кольцо с крупным бриллиантом.
Это же кольцо можно было заметить на более ранних снимках, однако именно теперь оно оказалось в центре внимания.
Неужели ассистентка действительно готовится связать себя узами брака с начальником? Вероятнее всего, ответ на этот вопрос мы узнаем из эфира шоу. Пока прозвучала лишь фраза Брухуновой, которая может как подтвердить, так и опровергнуть предположения: «Моя жизнь полностью изменилась. Это было для меня шоком. Порог неправды стал таким высоким, что молчать уже не было сил».
Напомним, что Татьяне долгое время приписывали беременность, и у прессы были даже «улики» в виде кадров, где Петросян запечатлен с Брухуновой, у которой отчетливо заметен округлившийся живот. Но адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что видео старое, ему около двух лет, а сама молодая женщина прокомментировала: информация о разводе из-за беременности «не соответствует действительности».
Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись 16 ноября этого года. Сейчас бывшие супруги делят совместно нажитое имущество.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram, видео: сайт Первого канала